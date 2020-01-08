Какие законы вступают в силу после новогодних и рождественских праздников

Электронная очередь в детские сады, единые стандарты оказания госуслуг, штрафы для перекупщиков театральных билетов и другие нововведения (законы) первого месяца 2020 года.

Детские сады.

С 8 января в детские сады станет проще записаться. Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования. Также устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.

Единые стандарты оказания госуслуг.

С 8 января унифицируются порядок, условия и результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. «Стандарты государственных и муниципальных услуг будут утверждаться на федеральном уровне и станут едиными для всей страны независимо от региона и муниципалитета», — сообщил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин. Такие стандарты будут иметь приоритет над административными регламентами. Начать планируется с градостроительства.

Погашение долга по ипотеке семье погибшего военнослужащего.

С 8 января государство будет досрочно, единым платежом гасить ипотечный кредит погибшего военнослужащего, не дожидаясь вступления в наследство членов семьи военного и переоформления на них договора займа. При этом нормы закона распространены не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей.

Улучшение условий содержания под стражей женщин с детьми.

С 8 января устанавливается санитарная норма не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также предусматривает отдельное содержание беременных женщин и матерей с детьми от остальных женщин.

Штрафы для перекупщиков театральных билетов.

С 13 января начнет действовать новая статья КОАП — об ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия. В результате штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, составит для граждан от полуторакратной до двукратной цены билета, для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены, для предпринимателей и юрлиц — от трехкратной до пятикратной цены. Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП — от двукратной до трехкратной цены.

Компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей.

С 28 января вступает в силу норма, по которой лица, находящиеся под стражей, смогут получить компенсацию за нарушения условий содержания за счет средств федерального бюджета на основании судебного решения. Для получения компенсации необходимо обратиться в суд с административным исковым заявлением. Компенсация будет присуждаться исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий.

По материалам пресс-службы Госдумы РФ.