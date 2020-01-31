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Какие законы вступают в силу в феврале

Какие законы вступают в силу в феврале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 31.01.2020

Новые правила выдачи чеков в вендинговых автоматах, штрафы для иноСМИ-иноагентов и другие нововведения последнего месяца зимы — в материале пресс-службы Госдумы.

Индексация социальных выплат.

С 1 февраля на 3% повышаются соцвыплаты, пособия и компенсации: ветеранам и инвалидам; гражданам, имеющим детей; Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы; подвергшимся воздействию радиации; пострадавшим на производстве. Обращаться за индексацией не нужно, перерасчет будет произведен в автоматическом режиме.

Какие законы вступают в силу в феврале

Торговые автоматы откажутся от чеков.

С 1 февраля если на дисплее торгового автомата отображается QR-код, он не будет больше выдавать чек. Его можно будет получить в электронном виде, отсканировав этот код.

Какие законы вступают в силу в феврале

Штрафы для иноСМИ-иноагентов.

За нарушение порядка деятельности иноСМИ, выполняющего функции иноагента, или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, с 1 февраля будет грозить штраф. Максимальный — 5 млн рублей.

Какие законы вступают в силу в феврале

«Дальневосточный гектар» распространится на Бурятию и Забайкалье.

С 1 февраля начинается второй этап расширения этой программы — теперь получить участки смогут граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. С 1 августа 2020 года на эти участки смогут претендовать все россияне.

Какие законы вступают в силу в феврале

Права на недра внутренних морских вод без аукциона.

С 3 февраля закон будет стимулировать инвестиции в геологическое изучение внутренних морских вод и территориального моря России. Для юрлиц с иностранным участием Правительство РФ будет устанавливать дополнительные требования.

Какие законы вступают в силу в феврале

Какие законы вступают в силу в феврале

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