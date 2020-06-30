Какие законы вступают в силу в июле

Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле — в нашем материале.

Голосование по поправкам к Конституции.

1 июля 2020 года является нерабочим днем. В этот день пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.

Индексация пенсий.

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Инициативой, которая была разработана по поручению Президента России Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов, — ранее сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей.

Режим для самозанятых по всей стране.

С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон.

Изменения в закон о госзакупках.

1 июля вводятся новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.

Защита от коллекторов.

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения. Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

Контроль за МФО.

Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся. Не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.

Упрощение подтверждения инвалидности.

При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам с 1 июля не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия.

Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

Практическая подготовка учащихся.

С 1 июля вводится понятие «практическая подготовка обучающихся», которое значительно шире, чем понятие практики. Усиливается организация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях по их профилю. Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска.

Упрощение приема в гражданство РФ.

Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;

являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

Бренды регионов.

Географическое указание с 27 июля становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед».

Материалы и иллюстрации% пресс-служба Госдумы.