 Какие законы вступают в силу в марте

Новые законы… Запрет высаживать детей из транспорта, дополнительная защита персональных данных граждан, расширение возможности использования карты «Мир» в торговых агрегаторах и другие нововведения первого месяца весны — в материале пресс-службы Госдумы.

1 марта

Оплата картой «Мир».

С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».

Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн. рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Реестр обязательных требований.

Для обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины», будет создан специальный реестр. В нем будет перечень этих требований, а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия.

Дополнительная защита персональных данных.

Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (ФИО, мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов.

Она вводится для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста.

Также будет наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Кроме того, вступает в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. руб.

7 марта

Запрет высаживать детей из транспорта.

Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью».

Электронные трудовые — с полным стажем.

Теперь каждый гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.

Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве.

9 марта

Ввоз охотничьего оружия иностранцами.

Иностранные граждане смогут ввозить в РФ оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии. Кроме того, иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

23 марта

Расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ.

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осуществляться не только за счет средств бюджетов субъектов РФ, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.

Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.