Какие законы вступили в силу в сентябре

Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени — в нашем материале.

Бесплатное горячее питание младшеклассников.

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета.

Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что «Государственная Дума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием». Напомним, 11 августа Президент России на совещании с Правительством обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания – нет столовых, буфетов.

По словам Председателя Госдумы, «депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы — бесплатное качественное горячее питание».

Воспитательная составляющая образования.

Президентский закон, вступающий в силу с 1 сентября, содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных программ.

Он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Как отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, «образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество». Он также подчеркивал, что в поправках к Конституции закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. По его словам, данный закон направлен на реализацию этих новых норм Конституции.

Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев и сестер.

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Закон был подписан Президентом 2 декабря 2019 года.

Принятые поправки позволяют сделать право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сестрами правилом, общим для всех регионов, — отмечал Председатель Госдумы.

Социальный заказ.

Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты, которыми можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита.

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее, отмечал Председатель Госдумы Вячеслав Володин, нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан, — подчеркнул Володин.

Внесудебный механизм банкротства граждан.

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ.

Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам. Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

Поддержка социально ориентированных НКО.

С 15 сентября если СО НКО надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ. Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.

Перевод осужденных в регионы проживания родственников.

Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников. К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр.

С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.

И вот еще о чем хотим напомнить: 30 сентября истекает срок, в течение которого:

заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами»;

семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распространением коронавируса.

Успейте получить все положенные вам выплаты!

Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы РФ.