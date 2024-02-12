Караимские пирожки своими руками: в Симферополе проходят этно-гастрономические экскурсии

В первой национальной караимской пекарне Симферополя стартовали экскурсии для взрослых и школьников. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Посетителям расскажут, кто такие караимы, покажут документальное кино о народе и его памятниках на территории Крыма, а главное – научат делать настоящие караимские пирожки из слоёного теста.

В этнопекарне в самом центре Симферополя, где можно попробовать до десяти разновидностей выпечки малочисленного народа – караимов, начали проходить необычные экскурсии для детей и взрослых.

Совладелец заведения, он же главный повар, Роман Мангуби – караим по происхождению, знакомит посетителей с историей и культурой крымских караев. Гостям показывают документальные фильмы, рассказывают легенды и приглашают на кулинарный мастер-класс. Его участники делают караимский пирожок – символ национальной кухни, сочный, с характерной косичкой на боку. Внутрь кладут либо говядину, либо фрукты с ягодами.

Участники мастер-класса учатся делать особую форму изделия, соблюдать баланс теста и начинки. Каждое изделие подписывают именем начинающего пекаря и отправляют в духовой шкаф. Завершается экскурсия дегустацией. Все пробуют национальное печенье курабье по фамильному рецепту Романа Мангуби. Отличительная особенность этого десерта в том, что внутрь кладётся повидло. Пьют экскурсанты кашэв – компот. Пирожок, сделанный собственноручно на мастер-классе, кулинары забирают с собой, — пишет Турпортал Крыма.

Попасть на экскурсию в этнопекарню можно по записи. В группе может быть не больше 15-ти человек, уточняют организаторы. Адрес этнопекарни: Симферополь, ул. Севастопольская, 4.

Фото: ВК, Крымское бюро путешествий и экскурсий.