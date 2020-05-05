Казаки помогут полиции и Росгвардии ловить нарушителей режима «самоизоляции» в Крыму

К патрулированию населенных пунктов и зон отдыха в Крыму привлекут казаков. Они помогут МВД и Росгвардии в контроле соблюдения режима «самоизоляции».

Вчера мы этот вопрос отработали с министром внутренних дел Карандой Павлом Леонидовичем. Мы увеличили количество казачества – 150 человек по городам. Мы хотим увеличить количество мобильных групп городов Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь, – рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Вопрос (по примеру Краснодара) решенный. 150 казаков усилят полицейские патрули.

Сегодня министром внутренних дел Крыма даны соответствующие поручения относительно увеличения нарядов за счет казачества. Последнее время мы стали понимать, что на улицах людей меньше. Но в тоже время в некоторых населенных пунктах есть много лиц, которые режим нарушают. Из-за недостаточности числа нарядов было принято решение делать выборочные проверки, — уточнил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Как еще увеличить число патрулей? Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что к патрулированию можно привлечь дружинников и депутатов, общественников и добровольцев.

Мы проговорили возможность привлечения депутатов муниципальных образований, партийцев и добровольцев. Чтобы был один сотрудник органов внутренних дел или Росгвардии, который может протокол составить, и два человека, которые помогают. Если увидим, что мало патрульных, то в конкретном регионе будем принимать решение об увеличении, – сказал Аксёнов.

Увеличивая число патрулей и проверяющих, крымские власти не уточняют один вопрос: где гарантия, что все эти «патрули» и «контролеры» не являются носителями инфекции? Если в случае с МВД и Росгвардией есть надежда, что проводятся ежедневные медосмотры (хотя бы так!), то где гарантии здоровья «дружинников», «казаков», прочих граждан, «усиливающих контроль» соблюдения режима «самоизоляции»?

Какие результаты ожидаются? Увеличится число протоколов на «нарушителей»? Да их итак сотни в день. Вот за последние сутки, в частности, полиция составила 205 протоколов (несмотря на дождь-то!) на лиц, которые «беспричинно находились на улицах». Штрафуют в Крыму с середины апреля (с 15-го числа). За это время счет нарушителей уже идет на тысячи. Ну станет еще больше протоколов, штрафов… Вряд ли это повлияет на динамику распространения коронавируса.

С другой стороны, действительно, важен контроль за соблюдением режима «самоизоляции» тех, кому это, извините, прописано медиками и санитарными врачами. Но здесь «нарушений не выявлено».

Продолжаем в приоритете проверять лица, которые имеют постановления от Роспотребнадзора о самоизоляции. 217 человек проверили по месту жительства, нарушений в очередной раз не фиксируем, — рассказал Александр Смаглин.

В приоритете контроля сейчас улицы, парки, скверы и набережные. «Гонять приезжих» — по вкусу многим крымчанам. В соцсетях активно обвиняют «в распространении заразы» прибывших на полуостров с материка, подлавливают на фото в Инстаграм чиновников, прочих «лиц от власти» (не дай бог «засветились» на улице, аааа, «нарушители», ату их)… 39 доносов сообщений от «бдительных граждан» за одни сутки (правда, 12 не подтвердились, надо бы штрафовать и за «ложные донесения», а это идея!). Что ж, теперь патрулей станет больше, значит и порядок наведется, и заболевших будет меньше. Так ведь?