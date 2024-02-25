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Каждый второй крымчанин использовал возможность получения налогового вычета
Иллюстрация: pxhere.com

Каждый второй крымчанин использовал возможность получения налогового вычета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:51 25.02.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство крымчан знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые. Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

6 из 10 горожан, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

Сложность заполнения налоговой декларации те, кто ее ни разу не подавал, оценивают на 3,9 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,5 балла.

Время проведения: 14—22 февраля 2024 года

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