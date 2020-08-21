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Керчанина будут судить за незаконный лов креветки и бычка
Фото: Погрануправление УФСБ по РК

Керчанина будут судить за незаконный лов креветки и бычка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:36 21.08.2020

Перед судом предстанет житель Керчи, обвиняемый в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Как уточнили в прокуратуре, обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего керчанина уже утвержден. Рыбак обвиняется по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), с использование запрещенного орудия лова, с причинением особо крупного ущерба).

В конце апреле 2020 года в акватории Керченского пролива Азовского моря в районе причала № 30 п. Глейки (г. Керчь) осуществил незаконную добычу более 8,5 тыс. особей креветки черноморской травяной, бычка-кругляка, бычка-песочника, бычка-сурмана, атерины черноморской, морского конька европейского, длинорылой рыбы-иглы, используя при этом запрещенное орудие лова типа «вентерь», — отметили в прокуратуре.

Керчанину грозит крупный штраф — в размере 404 тыс. рублей. Предварительное расследование осуществлено Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Керчанина будут судить за незаконный лов креветки и бычка

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