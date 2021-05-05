Когда построят съезды с трассы «Таврида» в сторону моря

Съезды с трассы «Таврида» в сторону моря должны быть построены к концу 2023 года. Всего планируется построить четыре съезда. Об этом рассказал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будут построены четырехполосные съезды к основным городам полуострова от трассы «Таврида» — главной магистрали Крыма: к Феодосии, Судаку, Алуште, Ялте.

Подробно рассмотрели с руководством Крыма все съезды с «Тавриды». У нас четыре съезда предусмотрено. Задача — закончить не позже декабря 2023 года, — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в данный момент по всем съездам идет проектирование. По его данным, съезд к Феодосии будет построен за счет федерального бюджета (заказчик – «Росавтодор»), по трем другим заказчиком выступает Республика Крым.