Команда КФУ — бронзовый призёр Национальной студенческой футбольной лиги

Команда Крымского федерального университета заняла третье место в Суперлиге им. Игоря Гамулы – Премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги. Завершающий матч прошёл 29 ноября в Ессентуках.

У нас есть много ребят, которые уже ушли из команды, есть те, кто в этом году уйдёт. Все ребята остаются в сердце. Большое им спасибо за то, что прошли с нами этот путь. А самыми яркими в НСФЛ для нас стали два момента: момент, когда мы впервые заняли третье место, и наше первое чемпионство. Теперь пусть другие порадуются. В следующем году будем бороться за первое место, – цитирует пресс-служба вуза игрока команды КФУ Александра Музыка.

Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий крымской команды Дмитрий Иванов. Также благодарность от НСФЛ получила пресс-аташе команды Яна Княжевич.

В Суперлиге им. Игоря Гамулы сыграли семь сильнейших команд НСФЛ из Симферополя, Краснодара, Грозного, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга, определившихся по результатам соревнований 2022 года. Чемпионами лиги 2023 года стали игроки Кубанского государственного университета, а «серебро» завоевала команда Южного федерального университета.

Напомним, Крымский федеральный университет занимал первое место в Национальной студенческой футбольной лиге три года подряд.

источник: пресс-служба КФУ