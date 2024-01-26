Комиссии продолжают оценку ущерба, который нанесла стихия жителям Севастополя

В тех местах Севастополя, где из-за обильных осадков и резкого подъёма грунтовых вод затопило дома, продолжают работать комиссии, которые фиксируют нанесённый стихией ущерб. На сегодняшний день они составили около 30 протоколов, работа продолжается. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Напомню, что я поручил возглавить комиссию первому заместителю Алексею Николаевичу Парикину. Предусмотрено выделение средств из резервного фонда. Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки, – рассказал глава города.

Спасательная служба Севастополя совместно с МЧС продолжают оказывать адресную помощь людям.

Как я уже говорил, спасатели помогали местным жителям вынести имущество, откачивали воду из домов, сейчас просушивают дома тепловыми и газовыми пушками, – добавил Михаил Развожаев.

Всего для оказания помощи людям привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.

Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъёмы уровня воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок.

Спасательная служба Севастополя, управление МЧС и «Севприроднадзор» ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы также находятся в полной готовности. В случае происшествий — звонить по номерам 101 и 112.