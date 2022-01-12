Коммунальные службы Симферополя работают в усиленном режиме

Дороги обрабатывались всю ночь и все утро, но без ДТП не обошлось.

В связи с похолоданием и ухудшением погодных условий коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности. Дорожная техника работала всю ночь и все утро.

К противогололедной обработке объектов улично-дорожной сети по заранее утвержденным маршрутам приступили 11 комбинированных дорожных машин муниципального бюджетного учреждения «Город». В первую очередь обрабатываются магистральные улицы, подъемы и спуски, наиболее аварийноопасные участки, — сообщили в администрации крымской столицы.

При обработке улиц использовано около 150 тонн реагента. В очистке и обработке пешеходных дорожек и тротуаров задействованы 235 работников МБУ «Город». К работам также подготовлены средства малой механизации.

Но как бы ни старались коммунальщики, скользких участков в городе предостаточно. В соцсетях водители жалуются, что основные дороги посыпали, а вот второстепенные — не везде. Так, очень скользко было с утра в Марьино, Каменке, на Пневматике. Соответственно, без ДТП сегодня не обошлось. Так, в Симферополе на пересечении улиц Училищная и Клары Цеткин столкнулись три легковушки. Как передаёт корреспондент Крым24 , водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением из-за гололёда.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!