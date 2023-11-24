Коммунальщики Симферополя готовятся к непогоде

Администрация Симферополя обращается к горожанам с просьбой соблюдать меры предосторожности в предстоящие выходные, в связи со сложными погодными условиями.

Напомним, 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, усиление ветра.

Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Однако прошу вас соблюдать правила безопасности и без необходимости не выходить из дома во избежание травмирования. Обязательно следите за детьми, не оставляйте их без присмотра. Не подходите к оборвавшимся линиям электропередач и не пытайтесь устранить последствия обрыва самостоятельно, — обратился к симферопольцам глава городской администрации Михаил Афанасьев.

Он подчеркнул, что в связи с прогнозируемым штормовым предупреждением, МБУ «Город» переведено в режим повышенной готовности.

В выходные будут работать дежурные аварийные бригады. Дополнительно выводится специализированная техника. Суммарно будет задействовано 20 единиц, — сообщил директор учреждения Антон Гумен.

«На всякий случай» напомним номера телефонов ЕДДС — единой дежурно-диспетчерской службы города Симферополя: +7 978 944 39 59 и +7 918 030 01 12.