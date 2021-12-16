Коммунальщики Симферополя готовятся к непогоде

Как мы уже сообщали, завтра в Крыму ожидаются непростые погодные условия: порывистый ветер, дождь, мокрый снег. Коммунальные службы Симферополя рапортуют о готовности к непогоде.

В преддверии сильных осадков и минусовых температур вся техника еще раз перепроверена, личный состав проинструктирован, дежурные закреплены. Подготовлен достаточный объем противогололедной смеси, — прокомментировал руководитель МБУ «Город» Антон Гумен.

Он также обратился к автомобилистам с просьбой по возможности воздержаться в снегопад от выезда на дороги города, дабы не мешать коммунальной технике.

По его словам, на объектах улично-дорожной сети размещены 250 контейнеров с реагентом для оперативного проведения посыпки пешеходных коммуникаций дворниками. Дополнительно на территории города будут расположены порядка 30 800-килограммовых мешков с реагентом.

Вся имеющаяся техника приведена в готовность, выполнена загрузка реагента в специализированные машины. Так, к выходу на маршруты готовы 12 комбинированных дорожных машин. Также будет задействована спецтехника для уборки снега с пешеходной зоны на центральных улицах Симферополя. В случае обильного снегопада будет проводиться вывоз снега, для этого также подготовлен транспорт, — отметил директор МБУ «Город».

Он добавил, что в ручной уборке городских улиц планируется задействовать 240 дворников муниципального учреждения. Объём имеющегося реагента на складе МБУ «Город» составляет порядка 300 тонн.

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