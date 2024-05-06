Комната-сейф в Симферополе… и путешествие на сто лет назад

Побывать в бывшем деньгохранилище Санкт-Петербургского международного коммерческого банка можно на необычной выставке в Симферополе. Комната, в которую раньше могли попасть единицы, теперь регулярно принимает посетителей и знакомит с историей банковского дела России.

Уникальная комната-сейф находится в Музее истории города Симферополя (ул. Пушкина, 17). Немного больше 100 лет назад это здание принадлежало семье Вульфов, но в 1908 году его арендовал филиал Санкт-Петербургского международного коммерческого банка. Внутри оборудовали настоящее деньгохранилище. Запирала помещение стальная дверь. Её изготовили по спецзаказу в северной столице на механическом заводе акционерного общества «Артур Коппель». В качестве запора был сувальдный замок с секретной частью из фигурных пластин (сувальд).

Теперь «дверь за семью замками» открыта для посетителей. Внутри развернулась выставка, основой которой стали дары симферопольских коллекционеров, жителей Симферополя. Они принесли из домашних архивов сберегательные книжки царского времени, квитанции об оплате, разнообразные денежные знаки, фотографии, рабочие вещи банковских служащих. Один из любопытных экспонатов – переносной сейф для мелочи и документов, — рассказывает Туристический портал Крыма.

Отдельная витрина посвящена деньгам Российской империи и Крымского ханства. Здесь вы увидите монету последнего крымского хана Шагин-Гирая достоинством в 2 акче. Есть монеты, выпущенные в правление Екатерины II и Павла I с их изображениями. В экспозиции не обошли вниманием и рекламу займов на плакатах. Один такой – агитирует взять займ Свободы от Временного правительства России, другой – 5%-й Военный займ, выпущенный в годы Первой Мировой войны.

Как работали банковские служащие нашей страны в середине прошлого века, покажет «стол банкира» с настольной лампой, счетной машиной «Феликс», библиотечкой, чернильницей, счетами и телефоном образца 60-ых годов.

Посетить выставку с экскурсией можно в любой день недели, кроме понедельника. Стоимость взрослого билета – 100 руб., студенческого – 80 руб., детского – 50 руб. График работы: с 10:00 до 17:00 (касса закрывается в 16:00).