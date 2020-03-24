Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | Кому крымский минздрав «раздает» медицинские маски

crimeapress_news

Кому крымский минздрав «раздает» медицинские маски
Фото: pxhere.com

Кому крымский минздрав «раздает» медицинские маски

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 11:32 24.03.2020

За последние дни крымский минздрав раздал порядка 150 тысяч медицинских масок. Еще 600 тысяч будут закуплены на днях.

Нами розданы маски, порядка 150 тысяч – это «Крымтроллейбус», МФЦ, МВД и далее по списку, – сообщил глава минздрава РК Игорь Чемоданов – Затем, сегодня мы контрактуемся – 500 тысяч масок по 19 рублей за штуку мы нашли. Такое чудо. И затем еще 100 тысяч по 30 рублей. Партия на 100 тысяч масок вот-вот будет. Если мы сегодня законтрактуемся на партию 500 тысяч масок, они к нам приедут через две недели.

Еще о ситуации с медицинскими масками, об их дефиците и о том, «кому положено» — ЗДЕСЬ.

Кому крымский минздрав «раздает» медицинские маски

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.