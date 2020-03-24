Кому крымский минздрав «раздает» медицинские маски

За последние дни крымский минздрав раздал порядка 150 тысяч медицинских масок. Еще 600 тысяч будут закуплены на днях.

Нами розданы маски, порядка 150 тысяч – это «Крымтроллейбус», МФЦ, МВД и далее по списку, – сообщил глава минздрава РК Игорь Чемоданов – Затем, сегодня мы контрактуемся – 500 тысяч масок по 19 рублей за штуку мы нашли. Такое чудо. И затем еще 100 тысяч по 30 рублей. Партия на 100 тысяч масок вот-вот будет. Если мы сегодня законтрактуемся на партию 500 тысяч масок, они к нам приедут через две недели.

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