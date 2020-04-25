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 Кому разрешат работать в Крыму с 1 мая? Списка еще нет, но проверки уже обещаны

Кому разрешат работать в Крыму с 1 мая? Списка еще нет, но проверки уже обещаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:42 25.04.2020

В ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время будет отработан четкий регламент контрольных мероприятий для тех предприятий, которые возобновят свою работу в Крыму с 1 мая.

Отрабатываются все контрольные мероприятия, четкий регламент действий при обнаружении нарушений, а именно: сами нарушения, последовательность действий и мера ответственности. У нас нет времени, чтобы давать предприятиям три дня на устранение нарушений, даже сутки – это много. Поэтому, если будут выявлены нарушения, то закрываем организацию сразу. Главный результат, который мы ждем, – отсутствие случаев заражения, — сказал Глава Республики.

По его словам, контроль будет «строгий, но справедливый». График проверочных рейдов будет не по отраслям, а по районам. Отметим, что официального документа, расширяющего список работающих предприятий в Крыму, пока нет.

Кому разрешат работать в Крыму с 1 мая? Списка еще нет, но проверки уже обещаны

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