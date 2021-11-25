Кому вручат Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

О приеме заявок на участие в конкурсе — Республиканской премии общественного признания «Крым молодежный» сообщает Госкомитет молодежной политики РК. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым.
Цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи Крыма, имеющей особые достижения в различных областях социальной, экономической, научно-технической, инновационной, творческой, спортивной, общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности, — отметили в Госкомитете.
В этом году Премия проводится по следующим номинациям: «Открытие года», «Доброволец года», «Лидер года», «Медийщик года», «Талант года», «Профессионал года», «Спортсмен года», «Наставник года», «Проект года», «Муниципальный проект года»
Подать заявку на участие необходимо до 15 декабря
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..