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Кому вручат Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

Кому вручат Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 25.11.2021

О приеме заявок на участие в конкурсе — Республиканской премии общественного признания «Крым молодежный» сообщает Госкомитет молодежной политики РК. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым.

Цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи Крыма, имеющей особые достижения в различных областях социальной, экономической, научно-технической, инновационной, творческой, спортивной, общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности, — отметили в Госкомитете.

В этом году Премия проводится по следующим номинациям: «Открытие года», «Доброволец года», «Лидер года», «Медийщик года», «Талант года», «Профессионал года», «Спортсмен года», «Наставник года», «Проект года», «Муниципальный проект года»

Подать заявку на участие необходимо до 15 декабря по ссылке.

Кому вручат Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

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