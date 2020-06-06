Конфликт в Кореизе: помощник главы администрации Ялты – в больнице, но в полицию заявлять не хочет

Накануне вечером в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о некоем конфликте в Большой Ялте, завершившемся дракой с участием чиновника администрации города. С целью избежания некорректных трактовок сложившейся ситуации, в администрации Ялты сообщили, что в посёлке Кореиз 5 июня возникла конфликтная ситуация между советником (помощником?) главы администрации города Ялта Дилявером Сейдаметовым (насколько нам известно, еще и вице-президентом городской Федерации бокса – ред.) и группой молодых людей на машине с чеченскими номерами, передают «Вести-Крым» , со ссылкой на отдел информационной политики ялтинской администрации.

Дилявер Сейдаметов сделал молодым людям замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Советник (помощник?) главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает. Подавать заявление в полицию Дилявер Сейдаметов не собирается, он подчеркнул, что конфликт исчерпан.

По неофициальной информации, нападавшие «горячие южные парни» получили хороший урок, как себя надо вести в гостях. В пресс-службе МВД по РК подтвердили: никаких заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало.