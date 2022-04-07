Константинов от души «прошелся» по «незалежной»:  Украина как государство не состоялась

Спикер крымского парламента Владимир Константинов уверенно заявил о том, что проект «государство Украина» так и не состоялся. Оболочка государства выстроена, но сущности государственной за ней нет.

Как бывает в нормальном государстве? Садик или школа не строится — люди требуют. Скажем, у нас люди стали более требовательными. Люди на Украине ничего не ждут от власти, потому что ждать нечего. В этом плане у них мировоззрение иное. Они политику воспринимают как шоу, которое должно быть ярким. У них событие: «лавочку покрасили». И ничего своего у власти нет. Она не заинтересована в росте доходов своего населения, в развитии своей страны. Большая часть экономики — в тени, социальная поддержка проводится за счёт кредитов США и Европы, да и то потому, что из них удобно воровать, — отметил Константинов.

По словам председателя Госсовета Республики, все это лишь имитация государства: все делают вид, что оно есть, а на самом деле оно никого ни к чему не обязывает и никакой ответственности ни перед кем не несёт.

Вот и получается этакая хуторянская страна, где кругозор населения сводится к событиям в своем конкретном хуторе. По поводу остального — «моя хата с краю». При этом многие ездят раз в год на несколько дней за границу, а потом и возвращаются в свою дыру. Живут по принципу заработал — хорошо, не заработал — не умру. Запросы общества сведены к минимуму. Всё это следует иметь в виду, когда мы сталкиваемся с ностальгией по Украине на освобождённых территориях. Это тоска по беспорядку, первобытному хаосу, к которому привыкли, в котором научились ориентироваться. А тут приходит порядок. США, кстати, этот украинский «порядок» нормально восприняли, наподобие тех, что они организовали для своих индейцев, — подчеркнул Владимир Константинов.

Политик убежден:

Пройдет время и жители Херсона будут с нас требовать строить детские сады и школы. Как только поймут, что это возможно. Любой человек интуитивно стремится к порядку. А порядок это Россия.

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