Концерт «Музыка и свечи»: в Симферопольском художественном музее при свечах сыграет оркестр

Организаторы обещают зажечь тысячу свечей.

1 декабря в Симферопольском художественном музее состоится премьера концерта «Музыка и свечи». Гости смогут отправиться в мир искусства и насладиться выступлением музыкантов в романтической атмосфере среди картин и тысячи мерцающих свечей.

Как сообщили организаторы, в этот вечер перед зрителями выступит камерный состав Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Вокалом слушателей порадуют солистки Анна Глушко (сопрано) и Арзы Меджидова (меццо-сопрано).

Изюминкой концерта станет особое оформление зала — 1000 мерцающих свечей в окружении картин Симферопольского художественного музея.

Погрузившись в атмосферу магии, где едва слышится треск свечей и разливается классическая музыка, мы отправимся в незабываемое и, пожалуй, самое романтичное путешествие по миру искусства, — приглашает на концерт Туристический портал Крыма.

Начало концерта – в 18:30. Длительность – полтора часа.