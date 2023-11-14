Концерт «Музыка и свечи»: в Симферопольском художественном музее при свечах сыграет оркестр

Организаторы обещают зажечь тысячу свечей.
1 декабря в Симферопольском художественном музее состоится премьера концерта «Музыка и свечи». Гости смогут отправиться в мир искусства и насладиться выступлением музыкантов в романтической атмосфере среди картин и тысячи мерцающих свечей.
Как сообщили организаторы, в этот вечер перед зрителями выступит камерный состав Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения. Вокалом слушателей порадуют солистки Анна Глушко (сопрано) и Арзы Меджидова (меццо-сопрано).
Изюминкой концерта станет особое оформление зала — 1000 мерцающих свечей в окружении картин Симферопольского художественного музея.
Погрузившись в атмосферу магии, где едва слышится треск свечей и разливается классическая музыка, мы отправимся в незабываемое и, пожалуй, самое романтичное путешествие по миру искусства, — приглашает на концерт Туристический портал Крыма.
Начало концерта – в 18:30. Длительность – полтора часа.
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С тегами: концерты в Крыму