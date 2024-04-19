Коты и котики в одном ялтинском храме

История про три лжи и три правды.

В соцсетях появились публикации (посты и реплики, фото и комментарии) откровенно нагнетающие ситуацию вокруг храма святителя Иоанна Златоуста на Поликуровском холме в Ялте. Храм этот очень красивый, необычный по своей архитектуре, с богатой историей, разрушенный и восстановленный, его чтят и любят многие горожане и гости «Города счастья».

Но в социальных сетях некоторый автор, предпочитающий не называть своё настоящее имя, строчит эмоциональные посты от лица «Театра-студии «Актёр», позиционирующего себя «ведущим творческим коллективом г. Москвы», наводящие на размышления. Художественным руководителем данного коллектива является некий Самат Асхатович Сваровски (знакомая фамилия, не правда ли? «Блестящая»). Хорошо, хоть хватило ума «Златоустом» не представляться… Далее сработал один из принципов (увы) современных соцсетей, согласно которому громкие сплетни и тихие перешептывания по углам затмевают простую и ясную правду. Значит, есть нужда все разъяснить и расставить всех по своим местам (и режиссеров, и котиков).

ЛОЖЬ. Протоиерея Владислава Шмидта, являвшегося в течение многих лет настоятелем храма, безосновательно запретили в служении. Как говорится, «разжаловали», в приходе новые порядки («ну да, ну да, это же Ялта, лакомый кусочек»).

ПРАВДА. К сожалению, протоиерей Владислав Шмидт грубо нарушил церковный канон, и этот факт был доказан. Владислав Шмидт больше не является ни настоятелем ялтинского храма святителя Иоанна Златоуста, ни председателем приходского совета. Он лишен права носить рясу и наперсный крест, преподавать верующим благословение и совершать богослужения и требы.

Запрет в служении – наказание за серьезные прегрешения, говорит благочинный Ялтинского церковного округа протоиерей Адам Дмитренко.

У отца Владислава они есть, и он это признал, и перед Владыкой, и перед прихожанами. Так что запрет справедливый, никаких кривотолков и быть не должно, — подчеркивает благочинный.

Есть еще один нюанс в этой истории (не основной, но он есть). Специальная комиссия Крымской митрополии проверила финансовую отчетность некоторых приходов, в том числе и храма Иоанна Златоуста. Нарушения есть. И очень серьезные. Хотя запрещен в священнослужении отец Владислав не за финансовые нарушения. Это, как говорится, еще одна, совсем другая история.

ЛОЖЬ. Ахти, «святые люди» закрыли театр-студию, которая функционировала при храме.

ПРАВДА. Оставим в покое «авторское» резонерство по поводу «святых людей» и то, что «детям некуда податься» теперь. Театр-студию при Воскресной школе имени святой великой княжны Ольги Николаевны… никто не закрывал. В самой Воскресной школе продолжаются занятия, на которых можно узнать о Православии, истории Ветхого и Нового Заветов, постичь азы иконографии, духовного пения… А театр… его почему-то самовольно распустили без ведома и благословения правящего архиерея митрополита Тихона. Глава Крымской митрополии в курсе событий и уже пообещал найти профессионального режиссера, который будет заниматься с детьми. Будучи председателем Патриаршей комиссии по культуре, он лично займётся данным вопросом. Без театра-студии Воскресная школа не останется.

Школа работает. Если вы посмотрите на расписание, там два театра. Второй театр функционирует, и там тоже есть дети. Ну а тот, который якобы «закрыли», там руководитель уволился, Владыка ищет замену, но детей никто не оставлял, они ходят в Воскресную школу, занимаются. И настояние было архиерея, чтобы все продолжало работать, чтобы театр не закрывался, — говорит священник Алексей Забелин.

ЛОЖЬ. Всех котов и кошек, находящихся на территории храма выгонят-вывезут-отравят. «Дана команда убрать».

ПРАВДА. Сложно сказать, что в сердцах и умах «авторов» этого пасквиля и всех тиражирующих сплетни о «живодере-митрополите». То, что у владыки Тихона самого есть и кот, и собака, которых он привез с собой из Пскова, и вовсе за скобками. Просто – по сути: никто не собирается изгонять котиков. Напротив, всем благословляется принять посильное участие в устройстве жизни братьев наших меньших.

Не надо забывать, что храм – это не приют для десятков (!) животных. В храме совершается служение Богу. Наконец, есть набор гигиенических и этических норм, правил. А еще… здесь были неприятные случаи, покоробившие чувства прихожан… И это неправильно априори.

Кроме того, необходимо помнить, что некоторые прихожане страдают аллергией на животных. Коту или кошке место не в храме, а дома у добрых людей, где их будут холить и лелеять. Да, работники храма прилагают все усилия для ухода для животными, но число котов растёт буквально в геометрической прогрессии («добрые люди» почему-то подбрасывают котят именно к церкви). Светлана – казначей и бухгалтер храма, ухаживающая за живностью при церкви, вынуждена тратить огромные церковные средства не на помощь людям, а на содержание десятков, повторим, кошек…

Надо определить им положенное место, кого-то люди разберут… Но это же истолковано было, переврано, — сетует благочинный Ялтинского округа протоиерей Адам Дмитренко. Владыка Тихон сам любит животных и ничего подобного, чтобы «избавились» от котиков, не говорил, — подтверждает отец Алексей Забелин. – Просто есть люди, которые очень волнительно отнеслись к данной ситуации и по «испорченному телефону» приукрасили эту историю по принципу «у страха глаза велики». Пусть остается на совести этих людей, кто это распространяет.

Без эмоций. Есть храм – дом Божий. Для людей. А для братьев наших меньших – дома и квартиры этих добрых людей, специальные приюты, дворики-территории, где жить им (котикам) в чистоте и сытости. Соответственно, авторам истеричных постов и «душещипательных» комментариев хочется пожелать здравомыслия, дабы не пиарились на скандальных темах демонстративными текстами.

Три лжи. Три правды. Все – вокруг одного ялтинского храма. Уверены, здравомыслящие, разумные люди уже сделали для себя выводы и отделили «зерна от плевел». Более наивной и охочей до скандалов публике – совет: все-таки проверяйте факты, прежде чем что-то комментировать и тиражировать. А если хотите проявить сердечность — возьмите из храма приблудившегося котика. И будет всем радость!