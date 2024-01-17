Крещение Господне в Севастополе — места для купаний

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января. В православных храмах состоятся службы и молебны на освящение воды. Со списком храмов можно ознакомиться по ссылке.

Также в городе пройдут традиционные крещенские купания. Их организуют в специально отведённых для этого местах:

1. Пляж бухты Карантинной – территория музея-заповедника «Херсонес Таврический».

2. Пляж «Омега».

3. Пляж «Городской» (Балаклава).

4. Пляж «Мыс Хрустальный».

5. Пляж «Орловка».

6. Район причала № 286 в бухте Казачьей.

7. Район причала «Радиогорка».

8. Набережная гарнизонного пляжа пос. Кача.

Все оборудованные места для купаний будут оснащены пунктами обогрева, медицинским пунктом, также там будут дежурить спасатели. Отметим, спасатели Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам 112, +7 (8692) 54-33-97; +7 (978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.

В связи с празднованием Крещения Господня также будут введены временные ограничения движения транспортных средств:

на улично-дорожном участке по улице Ерошенко от дома № 6 до ул. Дмитрия Ульянова с 06:00 до окончания мероприятий 19 января;

от дома № 20 на ул. Ерошенко до дома № 29 на ул. Дмитрия Ульянова с 06:00 до окончания мероприятий 19 января;

по ул. Михайловская от дома № 62 на ул. Громова до пересечения этих улиц с 11:00 до окончания мероприятий 19 января.

Тем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях, стоит взять большое махровое полотенце, чтобы после выхода из воды растереться и избежать переохлаждения. Также рекомендуется иметь при себе сухую сменную одежду, которую можно быстро надеть, шапку, горячий чай в термосе.

Напомним, купание в зимнее время может представлять опасность для людей с хроническими воспалительными заболеваниями, в первую очередь носоглотки (отитами, гайморитами), хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы. Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя