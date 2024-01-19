Крещенские омовения верующих в Севастополе состоялись без происшествий

Севастополь встретил праздник Крещения Господня. Сопутствующие ему омовения верующих по традиции региона прошли в водах Чёрного моря. Для этого были оборудованы 10 мест.

К обряду приобщились тысячи граждан. Самыми массовыми стали мероприятия, проходившие на территории Херсонеса Таврического. Именно херсонесская земля считается колыбелью православия: по преданию, здесь принял крещение святой равноапостольный князь Владимир, отсюда с ним и его дружиной по землям Руси отправились заветы православной веры. Окунуться в прохладные морские воды люди смогли, не опасаясь неприятных неожиданностей. Накануне торжества силами водолазов Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю дно прибрежной акватории было очищено от потенциально опасных предметов. Непосредственно в день Крещения на берегах были развёрнуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

За безопасностью граждан на суше и на воде пристально следили спасатели МЧС России, сотрудники ГИМС и водолазы чрезвычайного ведомства, представители других экстренных служб и волонтёры.

Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний участвовало 68 человек, 14 единиц наземной техники и 7 плавсредств. Мероприятия прошли в штатном режиме: светлый праздник Крещения Господня севастопольцы отметили без происшествий.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе