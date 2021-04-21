Криминальная хроника Евпатории — «маски-шоу» в День местного самоуправления

Сегодня, в День местного самоуправления многим чиновникам в Евпатории было неуютно. В городской администрации прошли обыски, задержаны два зама главы администрации, еще ряд чиновников, скажем так, имели тематические беседы с правоохранителями. Информацию подтвердил глава евпаторийской администрации Роман Тихончук.

В районе 14 часов начались обыски в кабинетах в здании администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений. После этого сотрудник правоохранительных органов забрали наших сотрудников, это два зама главы администрации и начальник департамента имущественных и земельных отношений, а также сотрудник департамента. Их повезли на допрос, — прокомментировал РИА Новости Крым Роман Тихончук.

Неофициально сообщается: задержаны Павел Охтинов, Сергей Еременко (оба – заместители главы администрации Евпатории) и руководитель ДИЗО (Департамента имущественных и земельных отношений) Евгений Локаец.

Интересно, что многие связывают очередную «порцию» обысков и арестов в «верхах» курортного города с земельными вопросами. Тем не менее официальной информации от крымских силовиков пока нет.