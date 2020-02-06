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 «Крым-Фармация» обещает не повышать цены на медицинские маски

«Крым-Фармация» обещает не повышать цены на медицинские маски

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:11 06.02.2020

Республиканская аптечная сеть «Крым-Фармация» запаслась медицинскими масками к сезону ОРВИ и не будет спекулировать на ажиотажном спросе.

У нас проблем не возникло. Более того, ожидаем заказ, заключили договор поставки, перебоев не намечается. Может быть, где-то в отдельных точках возникает дефицит, но только потому что их товар в пути, – цитирует начальника службы продаж аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация» Ольгу Тарасову ИА «Крыминформ».

По словам Тарасовой, отпускная цена на медицинские маски в аптечных пунктах сети составляет 3-7 рублей за штуку в зависимости от типа и размера товара.

Мы – государственная аптечная сеть, мы не занимаемся спекулятивными наценками даже в разгар сезона, – подчеркнула она.

В то же время некоторые частные аптеки в Крыму уже начали завышать цены на медицинские маски.

Вчера проводила маркетинговое исследование по маскам и очень была удивлена. Мне ответили в одной аптеке: на них ажиотажный спрос, поэтому мы можем вам продать без чека за 25 рублей. Это – очень завышенная цена, – рассказала Тарасова.

Интересно, что наш «обзвон» крымских аптек (не только симферопольских) также дал неожиданный результат по ценам на медицинские маски – в среднем – по 15 рублей за шт. Накануне Президент РФ Владимир Путин пообещал наказывать аптечные сети (отбирать у таких аптек лицензии), которые будут завышать цены на медицинские маски.

«Крым-Фармация» обещает не повышать цены на медицинские маски

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