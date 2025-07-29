Крым планирует сотрудничать со странами Африки

Сергей Аксёнов поприветствовал послов стран Африки и поблагодарил за визит и внимание к республике.

Мы всегда рады гостям и открыты к сотрудничеству. Россию и страны, которые вы представляете, связывают давние дружеские отношения. Наш Президент уделяет большое внимание развитию отношений со странами Африки. И мы в Крыму также готовы участвовать в выстраивании горизонтальных связей с дружественными государствами. Выражаю благодарность в адрес руководства ваших стран, которые одобрили ваш визит, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов отметил заинтересованность Крыма в укреплении и расширении связей с африканскими странами.

Приглашаем вас ознакомиться с нашими возможностями, с инвестиционным потенциалом в различных сферах – от промышленности и сельского хозяйства до курортов и туризма, посетить объекты культурного наследия. Уверен, что у нас могут быть найдены общие темы, по которым мы сможем двигаться дальше, вносить свой вклад в экономику наших стран. Нам есть что предложить дружественным государствам, – подчеркнул Глава республики.

В свою очередь послы трех стран Африки выразили мнение о том, что в Республике Крым, несмотря на санкции, развиваются многие отрасли экономики. Отдельно гости поблагодарили Главу республики, Правительство РК за радушный прием.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Савельев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым