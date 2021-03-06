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Крымчан зовут сажать деревья в Форосском парке. Саженцы и лопаты есть
Фото: Rakeshnagda, pixabay.com

Крымчан зовут сажать деревья в Форосском парке. Саженцы и лопаты есть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 06.03.2021

Крымчане могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в Форосском парке. Об этом сообщает мининформ РК. Акция пройдет в воскресенье, 7 марта.

7 марта, в 11:00 в парке «Форос» состоится первый этап компенсационной высадки деревьев. На мероприятие приглашаются все желающие. Планируется высадить 80 хвойных деревьев в нижнем парке. Лопаты, перчатки и саженцы будут выдавать непосредственно в самом парке, – говорится в сообщении.

В мининформе РК напомнили, что ранее в этом парке были демонтированы деревья с повреждениями корневой системы.

Процедура являлась плановой для парковых зон. Теперь согласно действующему законодательству Крыма вместо одного спиленного растения будет посажено три, – отмечается в сообщении.

Ранее о компенсационной посадке деревьев по схеме «три вместо одного» говорил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымчан зовут сажать деревья в Форосском парке. Саженцы и лопаты есть

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