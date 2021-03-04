Аксёнов пообещал найти по Форосскому парку решение, которое устроит всех

Глава РК Сергей Аксёнов посетил Форосский парк, ознакомился со строительными работами на его территории, пообщался с общественниками, жителями поселка Форос.

Он объяснил, что лично прибыл на место, чтобы детально ознакомиться с обстоятельствами, пообщаться с людьми, оценить реальное положение дел. Ведь ситуация по Форосскому парку вызвала большой общественный резонанс и явно вышла из рамок «крымской повестки».

Лично прошел по всем точкам стройки на территории парка в пгт. Форос. Выводы простые — органы власти не общались с местными жителями, слабо отработали ситуацию в целом. Много раз говорил о том, что общественность – это наши союзники и наши помощники. Представители депутатского корпуса, администрации должны были провести разъяснительную работу, обосновать законность строительных работ, проинформировать о социальной нагрузке. В таком случае, уверен, такого ажиотажа не было бы, — отметил Аксёнов.

Учитывая общественную значимость сложившейся ситуации, Глава Крыма возглавил рабочую группу, которая совместно с прокуратурой проверит законность всех строек в Форосе. Ну а по Форосскому парку будет найдено решение, учитывающее интересы всех участников процесса.

По итогам поездки Сергей Аксёнов озвучил три тезиса:

Во-первых, речь идет исключительно о строительстве детского оздоровительного центра, целостного комплекса, и в этой части никаких вопросов быть не может. Во-вторых, ситуация с вырубкой деревьев взята на особый контроль – никакой незаконной вырубки не допустим, и будут посажены новые деревья. В-третьих, проход в парк и на пляжи останется свободным.

Он пояснил: все вопросы по Форосскому парку будут решены в пользу людей.

Что касается детского лагеря – все документы по нему в порядке, этажность соблюдена. Это детский лагерь, не квартиры и не апартаменты, и никаких нарушений на данный момент не выявлено. Цель сегодняшнего визита – прийти к такому решению, которое позволит учесть мнения и обоснованные интересы всех участников процесса. Все будет честно и справедливо, гарантирую, – сказал Глава Республики.

Он особо отметил, что никакой незаконной вырубки реликтовых и краснокнижных деревьев на территории парка производиться не будет.

Однозначно никакой незаконной вырубки деревьев нет и не будет. Вместо каждого повреждённого или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке минимум пять новых, – заявил Аксёнов.

Как мы уже говорили, скандал вокруг стройки в Форосском парке обнажил многие социальные проблемы поселка Форос. Глава РК отметил, что городские и республиканские власти должны своевременно реагировать на жалобы граждан.

Проблемы бы не возникли, если бы жителям давали ответы в тот же день. Там, где должностные лица не выполняют свои обязанности, есть напряжение, — уточнил Глава Республики. – К сожалению, ответственные должностные лица, которые общались с общественностью ранее, слабо отработали, не смогли дать соответствующую оценку ситуации, вместо этого заверяли, что все в порядке.

Сергей Аксёнов отметил, что будет лично поддерживать контакт с инициативной группой местных жителей по всем вопросам, связанным с Форосским парком. Он добавил, что волнующий граждан вопрос с забором, препятствующим проходу на пляж, будет решен в ближайшее время.

В ходе общения местные жители выразили обеспокоенность высоким уровнем этажности застроек на территории объектов садово-паркового искусства в регионе. Также граждане отметили слабое взаимодействие с местными властями.

В свою очередь, представитель компании-застройщика сообщил, что ранее снесенные деревья на участке представляли опасность для парка, так как были поврежденными и больными, а также добавил, что снос насаждений согласован с минэкологии и природных ресурсов РК.

5 марта Глава Крыма снова приедет в Форос, чтобы ответить на вопросы общественности, расставим все точки над «И». Не только по парку.

Фото и видео: пресс-служба Главы РК.