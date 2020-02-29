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Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 29.02.2020

Появление гонораров успеха для адвокатов и реестра взаимозаменяемых лекарств, усиление безопасности на транспорте и контроля за производством этилового спирта — рассказываем о нововведениях первого месяца весны

Гонорары успеха для адвокатов.

С 1 марта граждане, ограниченные в средствах на момент заключения соглашения с адвокатом, смогут выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша. Размер вознаграждения будет зависеть от результата. При этом гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Взаимозаменяемость лекарств.

Порядок определения взаимозаменяемости лекарств с 1 марта станет прозрачнее. Предполагается, что реестр таких лекарств подготовит Минздрав, он будет открытым. Закон позволит гражданам проще узнавать о взаимозаменяемости лекарств и выбирать из аналогов.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Усиление безопасности на транспорте.

Сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут со 2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры. При этом они обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным, и при необходимость оказать пострадавшему первую помощь.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Ужесточение контроля за этиловым спиртом.

С 28 марта появляется новый вид лицензии — на производство этилового спирта для создания фармацевтической субстанции. Этот спирт может использоваться только для производства этой же организацией фармацевтической субстанции этанола.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Госзакупки для самозанятых.

Самозанятые с 28 марта смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях — таких же, как малый и средний бизнес. Это, например, обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Ограничения для лотерей.

Участников рынка ценных бумаг с 28 марта будут лишать лицензий за азартные игры и лотереи, которые проводились под видом их профессиональной деятельности. Это позволит более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

Крымчанам на заметку: какие законы вступают в силу в РФ в марте

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