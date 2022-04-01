Крымчанам на заметку: законы, вступающие в силу в апреле

Повышение социальных пенсий, ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом, поддержка граждан и бизнеса в условиях санкций и другие нормы, которые будут действовать с апреля, ― в материале, подготовленном пресс-службой Госдумы . В том числе — о законах, вступивших в силу в последние дни марта. Законах отчасти неожиданных, но необходимых.

Законы о поддержке граждан и бизнеса.

Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021–2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физических лиц и организаций фиксируется на уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, как было ранее.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.

Признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет предоставлен лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

1 апреля.

Повышение социальных пенсий.

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6 %. Это касается 4 млн человек. Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация производится автоматически, заявления подавать не нужно.

Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Расплатиться через систему быстрых платежей будет проще.

Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения соцподдержки.

Для того чтобы гражданам было проще получить меры социальной поддержки, установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Регистрация на «Госуслугах» с 14 лет.

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на «Госуслугах» только их законные представители (родители, опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА. Так дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

5 апреля.

Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом.

За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете.

За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.

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