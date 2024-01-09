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чане подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2023 году

Крымчане подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2023 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:46 09.01.2024

Региональный проектный офис Республики Крым подвёл итоги реализации национального проекта «Экология», в рамках которого на протяжении 2023 года осуществлялся ряд мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и результатов. Общая сумма предусмотренных средств на реализацию нацпроекта составила 2 млрд 294,18 млн руб., которая была освоена в полном объеме.

В офисе отмечают:

  • Итоги лесокультурного сезона в Крыму показали положительные результаты. Выполнен план по высадке лесных культур на площади 295 га. На территории лесного фонда и муниципальных образований Республике Крым было проведено 35 мероприятий и высажено более 950 тысяч сеянцев и саженцев. Среди высаживаемых пород деревьев и кустарников: сосна крымская, клён ясенелистный, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, лох узколистный, гледичия трёхколючковая, можжевельник казацкий. Свой вклад в озеленение полуострова внесли более 2500 человек.
  • Залогом успешного выращивания качественного посадочного материала в лесных питомниках является сбор и заготовка семян лесных растений. По итогу 2023 года было заготовлено 90 кг семян, из которых в дальнейшем будут подготовлены посадочные материалы для проведения работ по высадке лесного фонда. В 2024 году будет высажено еще более 300 гектаров леса.
  • Сохранение и приумножение лесных богатств — уникальная возможность внести личный вклад в экологическое будущее родного края. Ежегодное участие в таких акциях, как «Сохраним лес», даёт возможность населению поближе познакомиться с лесным хозяйством, узнать как создаются и сохраняются наши леса, а самое главное – осознать насколько значимы леса для нашего родного Крыма.
  • По итогу 2023 года также выполнены работы по расчистке участков русла реки Салгир с притоками и русла реки Славянка на территории Республики Крым.
  • Достигнут результат по закупке 285 контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов для муниципального образования городской округ Ялта, а также начато строительство трёх экотехнопарков: в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн/год, Белогорском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и Ленинском районе мощностью 160 тыс. тонн/год.
  • Особенностью экотехнопарков является полностью безотходное производство за счет замкнутого производственного цикла, когда отходы от одних стадий, будут являться сырьем для других. На заводах будет использоваться современное оборудование, а также передовые многоуровневые системы безопасности.
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Кроме того, в 2023 году завершены работы, предусмотренные техническим и первым этапом биологических мероприятий по рекультивации отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в г. Белогорск.

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источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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