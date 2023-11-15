Крымчане помогают коллегам из новых субъектов: вопросы интеграции – не самые простые

В преддверии заседания Совета законодателей России глава крымского парламента Владимир Константинов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным, руководителями парламентов ДНР, Херсонской и Запорожской областей обсудили вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему РФ.
Конечно, интеграционный процесс — сложный. Тем более — на фоне продолжающейся Спецоперации, с учётом ментальности людей, которые всю жизнь пребывали в украинской, прозападной, системе управления. Однако руководителям новых регионов необходимо активно работать: не только формировать законодательную базу, но и выстраивать взаимодействие с людьми на местах, — заявил Владимир Константинов.
По мнению председателя Госсовета РК, после возвращения Крыма в Россию именно диалог с избирателями во многом предопределил успех нашей интеграции.
Сегодня крымчане помогают коллегам из новых субъектов. У нас выстроено взаимодействие на базе Государственного Совета Республики Крым, профильной Комиссии Совета законодателей России. Мы продолжим делиться своим опытом, вместе работать на достойный результат, — подчеркнул Константинов.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся практической составляющей денацификации Украины, социального обеспечения жителей новых субъектов РФ, обращения с имуществом украинских преступников на этих территориях.
Фото: страница В.Константинова ВКонтакте.
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С тегами: Владимир Константинов