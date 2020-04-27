Вице-премьер РК Ирина Кивико озвучила промежуточные результаты онлайн-опроса жителей Крыма об определении сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности». Крымчане просят открыть салоны красоты, строительные и мебельные магазины.

По поручению Главы Республики Сергея Аксёнова 23 апреля на портале Правительства Крыма стартовал онлайн-опрос крымчан, его цель – определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности». За три дня свое мнение высказало почти 25 тысяч крымчан. В первой тройке сфер, в открытии которых заинтересованы жители республики, оказались: торговля строительными материалами и мебелью, а также услуги салонов красоты, ­– отметила Ирина Кивико.

Порядка 10% от всех респондентов проголосовало за открытие предприятий по ремонту техники, компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе, ремонт одежды и обуви, стирке и химической чистке изделий. Еще 8% выбрали магазины по торговле автозапчастями. По 3% с лишним набрали такие направления, как: услуги в области фотографии, работы в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также кадастровые работы

Вице-премьер напомнила, что ряд наиболее востребованных предприятий в скором времени сможет осуществлять деятельность при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Из каких сфер предприятия смогут возобновить работу, поможет определить онлайн-опрос. Опрос продлится до 30 апреля 2020 года. Его результаты подведут 1 мая.

Пройти опрос можно по ссылке .