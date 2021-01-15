Крымчанин ответит за серию грабежей

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело о ряде грабежей.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Крымчанин обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы в мае 2020 года, не имея постоянного источника дохода, совершил ряд преступлений на территории г. Симферополя. Так, мужчина в середине октября текущего года открыто похитил имущество потерпевшей, сорвав с женщины 2 золотые цепочки, а также золотые сережки, после чего с места совершения преступления скрылся. При аналогичных обстоятельствах обвиняемый совершил еще один грабеж. Мужчина похитил имущество потерпевших на общую сумму более 120 тыс. рублей, которыми распоряжался по собственному усмотрению. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, — сообщили в крымской прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.