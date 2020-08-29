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Крымская прокуратура помогла восстановить права 4 123 работников предприятия на оплату труда

Крымская прокуратура помогла восстановить права 4 123 работников предприятия на оплату труда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:36 29.08.2020

Крымская прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате труда. Установлено, что у одного из химических предприятий города Армянска имелась задолженность по заработной плате за июль текущего года перед 4 123 работниками в размере более 28 млн. рублей. С учетом выявленных нарушений прокурор города внес руководителю предприятия представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

Кроме того, прокурор города в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), которое в настоящее время находится на рассмотрении, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Крымская прокуратура помогла восстановить права 4 123 работников предприятия на оплату труда

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