Крымская прокуратура помогла восстановить права 4 123 работников предприятия на оплату труда

Крымская прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате труда. Установлено, что у одного из химических предприятий города Армянска имелась задолженность по заработной плате за июль текущего года перед 4 123 работниками в размере более 28 млн. рублей. С учетом выявленных нарушений прокурор города внес руководителю предприятия представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

Кроме того, прокурор города в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), которое в настоящее время находится на рассмотрении, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.