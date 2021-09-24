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Крымские муниципалитеты готовы к отопительному сезону на 95%
фото: пресс-служба Правительства РК

Крымские муниципалитеты готовы к отопительному сезону на 95%

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:32 24.09.2021

Крымские муниципалитеты готовы к отопительному сезону на 95%, готовность объектов здравоохранения на сегодняшний день – порядка 88%, готовность объектов образования составляет 99%. Цифры озвучили в ходе совещания в Министерстве ЖКХ под руководством заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Романа Восколупова.

В ходе совещания были заслушаны отчеты глав и ответственных лиц муниципалитетов о проведенной работе в рамках подготовки и готовности к отопительному сезону 2021-2022. Так, ряд муниципалитетов объявил о стопроцентной готовности. На складах имеется необходимый запас топлива, на оставшиеся объемы заключены муниципальные контракты на поставку полного объема топлива. На особом контроле подготовка объектов социальной сферы – образования и здравоохранения, — сообщили в пресс-службе Правительства РК.

 

Крымские муниципалитеты готовы к отопительному сезону на 95%

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