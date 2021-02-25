Крымские власти – о ситуации в Форосском парке

Сегодня в Большой Ялте пытались найти общий язык по ситуации в Форосском парке. На встречу с общественниками, местными жителями звучали аргументы минприроды, застройщика, властей. Подытожил Глава РК Сергей Аксёнов, который, как он сам признался, знает этот вопрос «досконально».

Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей. Более того, если сегодня после встречи с представителями власти под руководством моего помощника Юлии Михайловны Жуковой у жителей Фороса останутся вопросы — готов лично встретиться с инициативной группой, — отметил Аксёнов.

Тезисно, итоги «переговоров» с общественниками таковы: стройка в парке законная, здесь будет построен детский лагерь «Ак Барс», новые деревья, взамен спиленных, высадят, вход в парк… для местных останется свободным. Добавим к этому оптимизм Главы Крыма: «все в пользу людей».

Есть вопросы? Честно говоря, да. Нормы и правила безопасности и «антитеррора» подразумевают забор, огороженную территорию детского лагеря. Значит, в свободном доступе останется лишь часть парка. В каких границах? Не станет ли Форосский парк – VIP-зоной отдыха только для избранных? Примеры-то есть, навскидку – Партенит и парк «Айвазовское».

По всему выходит, не точка поставлена, а знак вопроса. Это, видимо, понимает и глава адмиистрации Ялты Янина Павленко. Она заявила о продолжении диалога и обсуждении темы Форосского парка.

Уважаемые ялтинцы, крымчане и все, кого обеспокоила судьба Форосского парка. В ближайшие дни администрация Ялты проведет рабочее совещание, на котором обсудим все вопросы, связанные с ситуацией. Уже приглашен министр экологии Крыма, ждем представителей санатория. Также приглашаем активистов поселка — прошу местных жителей определиться с инициативной группой (держим связь через Форосский терорган) и подготовить основные проблемные вопросы, на которые участники совещания должны дать исчерпывающие ответы! О времени сообщу дополнительно, место встречи – Форос, — написала Павленко на своей странице в Facebook.