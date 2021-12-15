Крымские власти рассмотрели проблемы Симферополя

Обо всем понемногу.

Очередное заседание Совмина РК посвятили проблемам Симферополя. Основными темами докладов и обсуждения стали: благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт многоквартирных домов, санитарная очистка города, работа управляющих организаций, общественного транспорта, оказание медицинских и образовательных услуг, регулирование и мониторинг цен на продукты.

По словам премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, жители Симферополя в своих обращениях указывают на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, работу общественного транспорта и дорожного хозяйства.

ЖКХ.

По информации министра ЖКХ РК, несанкционированных мусорных свалок в Симферополе на сегодня нет, однако жители крымской столицы могут отправлять свои обращения, если подобные навалы мусора будут выявлены, в том числе и на контейнерных площадках. Тем не менее, за 11 месяцев администрация Симферополя получила на рассмотрение более 31 тысячи обращений граждан. Наибольшее количество жалоб от симферопольцев касается именно тематики ЖКХ, в том числе деятельности управляющих компаний, также вопросов благоустройства и работы общественного транспорта.

Кроме того, в Симферополе продолжается работа по спилу сухостоя и аварийных деревьев. Количество аварийных деревьев в Симферополе составляет более шести тысяч. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также в следующем году продолжится работа по ремонту улиц. В текущем году были отремонтированы 89 улиц в крымской столице, в 2022 году запланированы к ремонту около 90 улиц в Симферополе. Список дорог, подлежащих ремонту, будет опубликован на сайте администрации Симферополя, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Транспорт.

Общественный транспорт – оказался больной темой, причем взаимосвязанной с пробками на дорогах города.

На каждой остановке должно быть актуализированное расписание движения транспорта. В утреннее, и особенно в вечернее время, должно быть достаточное количество транспорта для перевозки граждан, — сказал Юрий Гоцанюк.

На 14 маршрутах Симферополя курсируют автобусы, нарушая график расписания.

Провели мониторинг по 55 маршрутам Симферополя. Систематически фиксируются нарушения расписания движения автобусов на 14 маршрутах, — сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.

По его словам, информацию уже направили в администрацию Симферополя для проведения контроля

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что маршрутные такси вовсе не должны ехать по центральным улицам Симферополя. Из общественного транспорта в центре должны остаться только автобусы и троллейбусы большой вместимости.

Мы договорились на центральных улицах города оставить транспорт только большой вместимости, низкопольный. Потому что транспорт малой вместимости забивает дороги. Большие автобусы снимут в центре города напряжение и меньше пробок будет, — отметил Аксёнов.

Ремонт дорог и… новый сайт.

Новый официальный сайт с актуальной информацией о ремонте дорог запустят в Симферополе 20 декабря. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Мы с понедельника запускаем новый сайт. На старом, к сожалению, было много неактуальной информации. С понедельника размещаем на новом сайте информацию по ремонту всех улиц, — сказал Демидов.

Глава Крыма дал поручение, чтобы все 1 125 улиц Симферополя в порядке ранжирования по приоритетности были отражены на этом портале. Чтобы каждый горожанин понимал, в какой очерёдности какая улица будет отремонтирована.

В то же время Аксёнов назвал правильным политическим решением привлечение АО «ВАД» к ремонту улиц столицы Республики.

Красноармейскую я проехал – там практически уже всё закончено, это дополнительная дорога. Ночью выезжал, смотрел – всё нормально. Компании «ВАД» – спасибо, правильное я политическое решение принял. В Симферополе самый большой объем дорожного строительства, – сказал Глава РК.

В этом году в целом в Симферополе ремонтируется 89 улиц, большую часть работ делает компания «ВАД». В следующем году отремонтировано будет примерно столько же дорог в столице.

По Симферополю изменения очевидны, даже, наверное, больше, чем в других муниципальных образованиях, по дорожному строительству. Темпы по всей Республике выдерживаем в том же режиме. Деньги уже на первое полугодие есть, на второе – так же, как в этом – мы получим по результатам. За этот год, если мы в Симферополе сделали 89 улиц, планируем на следующий год примерно столько же, — сказал Аксёнов.

В частности, в следующем году будут отремонтированы ключевые центральные улицы Симферополя: Воровского, Караимская, Кавказская, Пролетарская, Шмидта и Толстого.

Претензионная работа и бюджет.

Глава Крыма распорядился об отзыве судебных исков, поданных управляющими компаниями в отношении симферопольцев.

Пять тысяч исков на сегодня находятся в Симферополе в судах, большинство из которых в отношении горожан по неуплате за услуги. Считаю, что зачастую иски поданы несправедливо. Работы не выполнялись, и граждане теперь оспаривают ситуацию, — подчеркнул Сергей Аксёнов.

По мнению Главы РК, доходная часть бюджета Симферополя может быть увеличена на сумму более 500 млн. рублей за счет оптимизации налоговых поступлений и арендной платы. Сергей Аксёнов поручил обеспечить получение городом средств в полном объеме, исходя из адекватной и справедливой оплаты за аренду помещений и земельных участков в соответствии с сегодняшними рыночными условиями.

В случае несправедливой платы за аренду помещений нужно адресно проводить работу по обеспечению перечисления оплаты в городскую казну, — добавил Глава Республики.

Ремонт площади Ленина.

Работы на площади Ленина будут завершены еще в этом году, заверил глава администрации Симферополя Валентин Демидов. На это Глава РК Сергей Аксёнов рекомендовал градоначальнику принести свои извинения симферопольцам за срыв сроков реконструкции.

Неплохо было бы по площади Ленина тоже извиниться. Вы решение принимали, подрядчика выбирали. Говорил я, не берите этого севастопольского. Не потому, что он из Севастополя, а потому, что у него не было оборотных денег. Я сразу сказал, что будут риски, — заявил Аксёнов.

Напомним, реконструкцию (за 110 млн. рублей) площади Ленина в центре Симферополя должны были завершить еще 1 сентября.

Вода.

Зато в этом вопросе все хорошо. Симферополь гарантированно обеспечен питьевой водой на 2022 год

В целом гарантировано — на год у нас ситуация стабильная с водоснабжением города Симферополя, — рассказал министр ЖКХ РК Сергей Донец.

По его словам, из 15 пунктов правительственного плана по сокращению потерь в сетях водоснабжения Симферополя исполнены 14, последний — в стадии завершения. Министр уточнил, что сейчас потери воды в крымской столице достигают 50%, через три года они должны сократиться на 25%.

Запасы водохранилищ Крыма, по его данным, более чем в три раза превышают прошлогодние.

Если говорить о наших водохранилищах, то в прошлом году на текущую дату у нас было 9 млн. кубометров. Сейчас у нас 32,8 млн. кубов воды. Но учитывая, что бывают засушливые периоды, мы максимально эффективно пытаемся ее сохранить. Из 145 тысяч кубометров, которые подаются на город Симферополь, где-то 85-90 тыс. — это артезианские скважины, — отметил Донец.

Глава Крыма подтвердил:

Вводы в водохранилищах и подземных источниках в Симферополе достаточно, рисков для Симферополя нет.

По его информации, даже при таких оптимистических прогнозах в Республике реализуются дополнительные мероприятия по водоснабжению.

В Ялте у нас водохранилища, слава богу, наполнились. При этом вопросы опреснительной установки сегодня разбирались, мы в процессе подготовки участка находимся. Закончить все мероприятия по переброске воды из водопадов, мы считали — до 500 млн рублей полностью спроектировать. Алушта и Симферополь — это дополнительные водохранилища — Алушта — 8 млн, Симферополь — 15 млн кубометров хранения, — рассказал Аксёнов.

Доплаты медикам.

Глава Крыма поручил проконтролировать выплату надбавок медицинским работникам, работающим с ковидными больными в праздничные новогодние дни.

Решение, которое принял Президент в части того, чтобы удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники. Это поручение нужно проконтролировать, чтобы средства были доведены, — заявил Аксёнов.

Цены удержат… ярмарки.

Глава Республики рекомендовал увеличить количество и организовать ежедневную работу ярмарок на период до начала новогодних праздников с целью регулирования цен на продукты питания.

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