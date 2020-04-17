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Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 17.04.2020

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов вручил крымским медикам ключи от двух легковых автомобилей. Транспорт передан Республиканской детской клинической больнице и Симферопольской горбольнице №7.

Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Мы все хотим остановить в Республике распространение коронавирусной инфекции, не допустить тех масштабов, с которыми столкнулись другие страны. Всей нашей крымской команде – и врачам, и властям, и простым людям — большое спасибо за терпение и выдержку. Мы получили эти машины от руководства партии, и передаем на передовую, здесь они нужнее. Крымские медицинские службы проявляют высокий профессионализм, готовность к оперативному решению возложенных на них задач, — отметил Владимир Константинов.

Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Глава крымского парламента напомнил, что «Единая Россия» поставляет машины в каждый регион для помощи врачам. Транспорт уже передан в больницы Москвы, Подмосковья, Чувашской Республики, Краснодарского края, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Фото: страница в Facebook В.Константинова.

Крымским медикам подарили два новых автомобиля

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