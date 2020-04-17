Крымским медикам подарили два новых автомобиля

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов вручил крымским медикам ключи от двух легковых автомобилей. Транспорт передан Республиканской детской клинической больнице и Симферопольской горбольнице №7.

Мы все хотим остановить в Республике распространение коронавирусной инфекции, не допустить тех масштабов, с которыми столкнулись другие страны. Всей нашей крымской команде – и врачам, и властям, и простым людям — большое спасибо за терпение и выдержку. Мы получили эти машины от руководства партии, и передаем на передовую, здесь они нужнее. Крымские медицинские службы проявляют высокий профессионализм, готовность к оперативному решению возложенных на них задач, — отметил Владимир Константинов.