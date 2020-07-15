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Крымским МУПам поставлена задача: погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями

Крымским МУПам поставлена задача: погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 15.07.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочее совещание с главами муниципальных образований Республики. Первым вопросом повестки дня стало обсуждение задолженности муниципальных образований перед ресурсоснабжающими организациями. При этом Глава РК поручил в срочном порядке предпринять соответствующие шаги по урегулированию данного вопроса.

Ранее уже было дано поручение принять административные решения по поводу погашения задолженности МУПами перед предприятиями «Крымгазсети» и «Крымэнерго». К сожалению, ситуация осталась прежней. Считаю, что рост задолженности на предприятиях означает неэффективное управление руководства, и в данном случае нужно поднимать вопрос о соответствии занимаемым должностям. Вопрос нужно в кратчайшие сроки снять с повестки дня, — сказал Аксёнов.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников, в свою очередь, сообщил, что по состоянию на 1 июля 71 МУП являются должниками ГУП РК «Крымэнерго».

В итоге главам администраций муниципалитетов совместно с руководителями предприятий и министерством финансов РК поручено составить графики ликвидации задолженности.

Крымским МУПам поставлена задача: погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями

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