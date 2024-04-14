Крымский полуостров: погода 15 апреля

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится теплая погода, без осадков.

Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем в понедельник (15 апреля) и в течение суток (16 апреля) местами местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, на побережье до +17°; днем +21…+26°, в горах +15…+20°. Во вторник (16 апреля) температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.