Крымский полуостров: погода 3 декабря

В воскресенье (3 декабря) в Крыму сохранится теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода.

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Ночная температура воздуха составит 9…14°, дневная 12…17°. В понедельник ( 4 декабря), погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта, с волнами. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, днем в южных и восточных районах местами сильные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0…+5°, на южном побережье до 8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.