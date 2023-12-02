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ский полуостров: погода 3 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 02.12.2023

В воскресенье (3 декабря) в Крыму сохранится теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода.

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Ночная температура воздуха составит 9…14°,  дневная 12…17°. В понедельник ( 4 декабря), погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта, с волнами. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, днем в южных и восточных районах местами сильные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0…+5°, на южном побережье до 8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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