Крымский полуостров: погода 30 августа

В последние дни уходящего лета (30-31 августа) в Крыму сохранится сухая и теплая погода.
Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер в субботу северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами 15-20 м/с (сильный); в воскресенье южный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
