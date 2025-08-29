Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 30 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 23:12 29.08.2025

В последние дни уходящего лета  (30-31 августа) в Крыму сохранится сухая и теплая погода.

Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер  в субботу северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами 15-20 м/с (сильный); в воскресенье  южный  7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 115

