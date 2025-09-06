Крымский полуостров: погода 7 сентября

Сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие двое суток 7 и 8 сентября погода в Крыму будет определяться южной периферий антициклона.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.