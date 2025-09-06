Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 7 сентября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 7 сентября

Крымский полуостров: погода 7 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:21 06.09.2025

В ближайшие двое суток 7 и 8 сентября погода в  Крыму будет определяться южной периферий антициклона.

Сохранится по-летнему теплая, сухая  погода. Ветер северо-восточный  7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 6 августа
Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x