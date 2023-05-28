Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил социальные учреждения и общественные территории села Песчаное Бахчисарайского района.

Детский сад «Алые паруса» на 140 мест был открыт в 2020 году. Сейчас здесь занимаются 119 детей. Для жителей села открытие учреждения было долгожданным событием, поскольку до возвращения Крыма в Россию детского сада в селе не было. В прошлом году учреждение получило статус региональной инновационной площадки, и теперь здесь проводятся занятия по робототехнике и лего-конструированию.

Для воспитанников детского сада глава крымского парламента передал развивающие игры.

В благоустройстве нуждается набережная Песчаного. Администрация сельского поселения уже разработала проект, который получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Им предполагается создание парковой зоны, установка детских площадок, строительство амфитеатра.

По словам Владимира Константинова, для курортного региона это востребованный, перспективный проект.

Будем прилагать усилия, чтобы он был реализован, — подчеркнул он.

Владимир Константинов также посетил детский оздоровительный пансионат «Радуга». Учреждение рассчитано на 500 детей. Здесь проведен ремонт спального корпуса, спортивной площадки, приобретены веревочный парк, уличные тренажеры, открытый бассейн. Здравница имеет доступ к пляжу и парковую территорию.

В завершении рабочей поездки Председателя Госсовета РК состоялось заседание круглого стола, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему курортному сезону и планы по развитию туристической отрасли в Бахчисарайском районе.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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