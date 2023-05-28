добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

crimeapress_news

реклама в крыму
Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 28.05.2023

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил социальные учреждения и общественные территории села Песчаное Бахчисарайского района.

Детский сад «Алые паруса» на 140 мест был открыт в 2020 году. Сейчас здесь занимаются 119 детей. Для жителей села открытие учреждения было долгожданным событием, поскольку до возвращения Крыма в Россию детского сада в селе не было. В прошлом году учреждение получило статус региональной инновационной площадки, и теперь здесь проводятся занятия по робототехнике и лего-конструированию.

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Для воспитанников детского сада глава крымского парламента передал развивающие игры.

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

В благоустройстве нуждается набережная Песчаного. Администрация сельского поселения уже разработала проект, который получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. Им предполагается создание парковой зоны, установка детских площадок, строительство амфитеатра.

Узнайте больше:  27 мая – день Сидора-Огуречника. Всё, лето устанавливается

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

По словам Владимира Константинова, для курортного региона это востребованный, перспективный проект.

Будем прилагать усилия, чтобы он был реализован, — подчеркнул он.

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Владимир Константинов также посетил детский оздоровительный пансионат «Радуга». Учреждение рассчитано на 500 детей. Здесь проведен ремонт спального корпуса, спортивной площадки, приобретены веревочный парк, уличные тренажеры, открытый бассейн. Здравница имеет доступ к пляжу и парковую территорию.

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

В завершении рабочей поездки Председателя Госсовета РК состоялось заседание круглого стола, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему курортному сезону и планы по развитию туристической отрасли в Бахчисарайском районе.

Крымское село Песчаное мечтает о благоустроенной, обновленной набережной

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

 

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма