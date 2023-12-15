Кстати, о спортзале в крымской Солнечной долине. В ремонте поможет бизнес

Предпринимательское сообщество в городе Судаке Республики Крым вызвалось отремонтировать аварийный спортзал в селе Солнечная долина, на который ранее пожаловались Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В любом случае поручение Президента будет выполнено. Решение приняли, у нас уже предприниматели, которые строят в Судаке, готовы ремонтировать сами там зал, не нужно будет даже бюджетных средств, — рассказал Аксёнов. — Мы бы и так решение приняли, проектирование было, искали источники финансирования, но, тем не менее, проговорили сейчас, местные предприниматели говорят, что сделают все сами.

Напомним, с просьбой к Главе государства помочь в ремонте аварийного спортзала 14 декабря обратились школьники из села Солнечная Долина во время прямой линии и пресс-конференции. По словам детей, ремонт в здании не проводили более 40 лет, в итоге полы в спортзале прогнили, а стены покрылись плесенью. Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю организовало проверку. В то же время Сергей Аксёнов сообщил, что проектирование ремонта спортзала было запланировано на 2024 год, однако средств на сами работы в региональном бюджете нет. При этом власти Республики уточнили, что здание не эксплуатировалось с украинских времен, а занятия проходили либо на улице в теплое время, либо в спортзале местной школы.