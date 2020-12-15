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«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 15.12.2020

В соцсетях активно обсуждается проблема уничтожения деревьев в Симферополе. Их массово пилят в районе набережной, рядом с проспектом Кирова, вдоль улицы Киевской. В администрации города пояснили: ничего не поделаешь, стройки важных объектов, а озеленение еще будет.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Так, на набережной реки Салгир, рядом с мостом (и домом №37 по проспекту Кирова) были массово вырублены деревья. Увы, работы санкционированные.  В городе идет строительство канализационного коллектора. Одна из его шахт будет как раз на этом месте.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Эти работы необходимы. К сожалению, именно на этом участке будет одна из шахт проходить. Такая же работа (спил деревьев – ред.) будет в районе бульвара Ленина, Екатерининского сквера, работы уже ведутся, — пояснили в администрации города.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Все деревья, попадающие в зону строительства будут спилены. Однако планируется дальнейшее озеленение. То есть, вместо спиленных, будут высажены новые деревья. Правда не обязательно, что на этом же месте и, скорее всего, только в 2022 году.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Подрядчиком оплачено компенсационное озеленение. Чтобы компенсировать повреждения, которые принесут работы, в проект, который прошел экспертизу, включена и восстановительная работа, и благоустройство, включая озеленение, — сообщил зам. главы администрации Симферополя Анатолий Русин.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Напомним, подрядчик приступил к работам в январе этого года. Протяженность коллектора — порядка 17 километров, глубина — до 25 метров. Срок завершения строительства – декабрь 2022 года.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Коллектор – необходимость, никто не спорит. Но как тогда объяснить «лесоповал» на ул. Киевской, в районе ДК Профсоюзов? Труба коллектора здесь тоже будет проходить? Или это «благоустройство» такое: спилим дерево — поставим лавочку?

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

Использованы фото: ВК, Черный список Симферополя и Facebook, Чистая столица.

«Лесоповал» в Симферополе, ради… коллектора

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