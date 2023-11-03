Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Ливадийский дворец отметил 30-летие своей деятельности в качестве музейного учреждения.

На торжественном мероприятии первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова от имени министра Татьяны Манежиной поздравила со знаменательной датой коллектив учреждения и гостей мероприятия, отметила уникальность Ливадийского дворца.

Ливадийский дворец-музей, сохраняя традиционные формы подачи экскурсионного материала и представления культурных ценностей, успешно применяет новые форматы работы: иммерсивные экскурсии, литературно-музыкальные вечера, концерты и кинопоказы, эффективно используя синтез различных направлений искусств, — отметила она.

В связи с празднованием 30-летия Ливадийского дворца-музея сотрудникам вручены заслуженные награды, выражены пожелания активной и плодотворной деятельности, увеличения музейных коллекций, новых открытий, интересных выставок и экспозиций.

Для всех собравшихся презентована выставка о 30-летней работе музея в Ливадийском дворце, среди экспонатов – уникальные фотографии, документы, награды. Представлены также книги музея, изданные за 1993-2023 года.

Гости в продолжение ознакомились с обширной фондовой коллекцией Ливадийского дворца-музея, в том числе с новыми поступлениями.

В Музыкальном салоне дворца состоялся показ спектакля «Письма императору» в исполнении артистов Театра «Город» из Московской области.

В мероприятии приняли участие друзья, партнеры, коллеги и бывшие сотрудники, ветераны музея, внесшие весомый вклад в становление и процветание Ливадийского дворца в качестве культурного, выставочного и научно-просветительского центра.

Напомним, 1 ноября 1993 года приказом министерства культуры РК на базе Ливадийского историко-художественного выставочного комплекса санатория «Ливадия» было учреждено музейное учреждение – «Ливадийский дворец-музей».

Историко-архитектурный ансамбль ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» состоит из комплекса сооружений Ливадийского дворца (Большой дворец, Свитский корпус, Дворец Фредерикса), построенного архитектором Николаем Красновым для семьи последнего российского императора Николая ІІ, Ливадийского парка-памятника садово-паркового искусства (часть территории парка), Крестовоздвиженской церкви.

Сегодня Ливадийский дворец-музей – популярный музей, всемирно известный памятник истории и культуры. В его стенах проходит ряд ключевых международных встреч деятелей политики, культуры, науки. Иностранные и правительственные делегации, прибывающие в Крым в рамках официальных визитов, включают посещение Ливадийского дворца в свою программу.

Основным предметом деятельности музея является учет и сохранение музейных коллекций, памятников культурного наследия, их охрана и реставрация, научные исследования, издательская, выставочно-экспозиционная, экскурсионная, просветительская деятельность, формирование и сохранение коллекций, проведение научных конференций, международных симпозиумов, организация культурного туризма, создание условий для культурного отдыха и досуга.

За 2014-2023 годы музей посетили свыше 2 млн. человек, проведено 208 выставок, из них 20 межмузейных проектов, организовано около 950 культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий, участниками которых стали порядка 120 тыс. человек, фонды пополнились на 850 новых предметов и составляют 6 450 единиц.

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК, фото — Ливадийский дворец-музей.