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Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 12:27 03.11.2023

Ливадийский дворец отметил 30-летие своей деятельности в качестве музейного учреждения.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

На торжественном мероприятии первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова от имени министра Татьяны Манежиной поздравила со знаменательной датой коллектив учреждения и гостей мероприятия, отметила уникальность Ливадийского дворца.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Ливадийский дворец-музей, сохраняя традиционные формы подачи экскурсионного материала и представления культурных ценностей, успешно применяет новые форматы работы: иммерсивные экскурсии, литературно-музыкальные вечера, концерты и кинопоказы, эффективно используя синтез различных направлений искусств, — отметила она.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

В связи с празднованием 30-летия Ливадийского дворца-музея сотрудникам вручены заслуженные награды, выражены пожелания активной и плодотворной деятельности, увеличения музейных коллекций, новых открытий, интересных выставок и экспозиций.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Для всех собравшихся презентована выставка о 30-летней работе музея в Ливадийском дворце, среди экспонатов – уникальные фотографии, документы, награды. Представлены также книги музея, изданные за 1993-2023 года.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Гости в продолжение ознакомились с обширной фондовой коллекцией Ливадийского дворца-музея, в том числе с новыми поступлениями.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

В Музыкальном салоне дворца состоялся показ спектакля «Письма императору» в исполнении артистов Театра «Город» из Московской области.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

В мероприятии приняли участие друзья, партнеры, коллеги и бывшие сотрудники, ветераны музея, внесшие весомый вклад в становление и процветание Ливадийского дворца в качестве культурного, выставочного и научно-просветительского центра.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Напомним, 1 ноября 1993 года приказом министерства культуры РК на базе Ливадийского историко-художественного выставочного комплекса санатория «Ливадия» было учреждено музейное учреждение – «Ливадийский дворец-музей».

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Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Историко-архитектурный ансамбль ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» состоит из комплекса сооружений Ливадийского дворца (Большой дворец, Свитский корпус, Дворец Фредерикса), построенного архитектором Николаем Красновым для семьи последнего российского императора Николая ІІ, Ливадийского парка-памятника садово-паркового искусства (часть территории парка), Крестовоздвиженской церкви.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Сегодня Ливадийский дворец-музей – популярный музей, всемирно известный памятник истории и культуры. В его стенах проходит ряд ключевых международных встреч деятелей политики, культуры, науки. Иностранные и правительственные делегации, прибывающие в Крым в рамках официальных визитов, включают посещение Ливадийского дворца в свою программу.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Основным предметом деятельности музея является учет и сохранение музейных коллекций, памятников культурного наследия, их охрана и реставрация, научные исследования, издательская, выставочно-экспозиционная, экскурсионная, просветительская деятельность, формирование и сохранение коллекций, проведение научных конференций, международных симпозиумов, организация культурного туризма, создание условий для культурного отдыха и досуга.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

За 2014-2023 годы музей посетили свыше 2 млн. человек, проведено 208 выставок, из них 20 межмузейных проектов, организовано около 950 культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий, участниками которых стали порядка 120 тыс. человек, фонды пополнились на 850 новых предметов и составляют 6 450 единиц.

Ливадийский дворец отметил тридцатилетие музейной деятельности

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК, фото — Ливадийский дворец-музей.

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